13:30 30.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Это деменция - в сети комментируют странное поведение Путина

В интернет активно обсуждают странное поведение президента России Владимира Путина на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет". Некоторые пользователи предполагают, что у главы государства проблемы со здоровьем.

Это деменция - в сети комментируют странное поведение Путина

Когда на трибуне говорил спикер Владимир Путин делал весьма странные вещи с папкой. Он то перекладывал бумаги, то ставил их назад, а также делал другие манипуляции с бумагами. Всю ситуацию в твиттере опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов. "Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления" – подписал видео автор.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Некоторые в интернете предполагают, что президент России очень любит порядок.

"Работа с документами", В "Он перфекционист", В "Порядок в ущерб эффективности" – пишут пользователи в социальных сетях.

Другие–же предполагают, что у президента России проблемы со здоровьем: "Это же маразм", "Это деменция", "Как эта болезнь называется?" – отмечают комментаторы.

Ранее Владимир Путин нашел новую должность для своего кума, украинского политика Виктора Медведчука. Он предложил ему должность в Кремле.


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