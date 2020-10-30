Это деменция - в сети комментируют странное поведение Путина

Когда на трибуне говорил спикер Владимир Путин делал весьма странные вещи с папкой. Он то перекладывал бумаги, то ставил их назад, а также делал другие манипуляции с бумагами. Всю ситуацию в твиттере опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов. "Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления" – подписал видео автор.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Некоторые в интернете предполагают, что президент России очень любит порядок.

Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления pic.twitter.com/2xogS9AXv8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 29, 2020

"Работа с документами", В "Он перфекционист", В "Порядок в ущерб эффективности" – пишут пользователи в социальных сетях.

Другие–же предполагают, что у президента России проблемы со здоровьем: "Это же маразм", "Это деменция", "Как эта болезнь называется?" – отмечают комментаторы.

Ранее Владимир Путин нашел новую должность для своего кума, украинского политика Виктора Медведчука. Он предложил ему должность в Кремле.