РФ следует немедленно зачистить все руководство "Л/ДНР": власти "республик" "потеряли берега"

Некоторые авторы называют происходящее "беспределом", другие отмечают, что в регионе просто действую "волчьи законы".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Цель правящих группировокВ — прикрываясь ценностями „Русского мира“, распилить десятки миллиардов рублей, поступающих изВ РФ в виде помощи. Кто стоит на пути реализации указанной задачиВ — немедленно уничтожаются. Так погибли многие полевые командиры, прославленные в боях",В — пишут авторы пабликов.

Местные блогеры отмечают, что руководство "республик" просто село на денежный поток и раздербанивает бюджеты.

Некоторые даже считает, что Российской Федерации необходимо убить руководителей так называемый ЛНР и ДНР, чтобы ситуация полностью изменилась.

"Российскому руководству следует немедленно зачистить все руководство „ДЛНР“, которое „потеряло берега“ и устроило воровскую малину с бандитским отношением к людям, имеющим даже уже российское гражданство", - отмечает один из авторов .

Ранее мы сообщали, что рейтинг так называемого главы ДНР Пушилина падает.