Никакой дружбы с Россией не будет - Гордон

Он отметил, что возвращения к дружеским отношениям невозможны до того момента, пока Россия не отдаст Крым и не покинет Донбасс. Гордон рассказал, что один его друг-певец заявил о идеи создать песню о дружбе между украинским и российским народами.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я ему сказал: для начала отдайте Крым и Донбасс, а потом пишите песни. Это мое глубокое убеждение – никакой дружбы не будет, пока не будет положено на стол все, что забрано. Сначала отдали – а потом дружба. Другого варианта никогда не будет, украинское общество не согласится дружить после того, как вы пришли к нам с мечом", - сказал Гордон.

В тоже время Гордон удивляет финнам, которые простили России захваченные территории с 1940 года и дружно живут с россиянами.

Ранее Гордон отмечал, что Российская Федерация рано или поздно распадется.