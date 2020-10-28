12:00 28.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Никакой дружбы с Россией не будет - Гордон

Популярный украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон поделился мыслями о том, когда Украина и Российская Федерация снова могут стать друзьями.

Никакой дружбы с Россией не будет - Гордон

Он отметил, что возвращения к дружеским отношениям невозможны до того момента, пока Россия не отдаст Крым и не покинет Донбасс. Гордон рассказал, что один его друг-певец заявил о идеи создать песню о дружбе между украинским и российским народами.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я ему сказал: для начала отдайте Крым и Донбасс, а потом пишите песни. Это мое глубокое убеждение – никакой дружбы не будет, пока не будет положено на стол все, что забрано. Сначала отдали – а потом дружба. Другого варианта никогда не будет, украинское общество не согласится дружить после того, как вы пришли к нам с мечом", - сказал Гордон.

В тоже время Гордон удивляет финнам, которые простили России захваченные территории с 1940 года и дружно живут с россиянами.

Ранее Гордон отмечал, что Российская Федерация рано или поздно распадется.


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