Ляшко считает, что он выиграл выборы: ЦИК сообщила о других результатах

Отметим, что Центральная избирательная комиссия сегодня ночью, 28 октября, обработала 100% участковых протоколов. Ляшко занял второе место и проиграл выборы представителю "Слуги Народа" Анатолию Гунько. За "слугу народа" проголосовало 34,1%, а за Ляшко - 31,78%.

Об этом пишет УРА-Информ.

Ляшко заявил, что не согласен с такими результатами, ведь он не мог проиграть неизвестному кандидата в своем округе. Интересно, что Гунько выиграл еще бы с большим преимуществом, но в списках было еще два технических кандидата с фамилией Гунько, которые забрали почти 4 процента.

"Данные ЦИКа говорят о том, что на выборах в 208 победил "слуга" Анатолий Гунько. Однако я думаю, что вряд ли у нас в стране найдется хоть один человек в здравом уме, который поверит в это. На моей родной Черниговщине, на моем родном округе не может победить человек, о котором никто никогда не знал. Победа была за мной. Наша команда победила. Но, к сожалению, мы не сумели победить подкуп и фальсификации, которые устроили власти. Эта зеленая власть сделала все, чтобы украсть нашу победу", — сказал радикал.