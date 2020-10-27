В "ДНР" снова подтвердили, что хотят присоединиться к РФ: мы не отказываемся от своей цели

Один из членов так называемого "народного совета ДНР" Владимир Бидевка рассказал, что даже "флаг ДНР" символизируют то, что "республика" намерена стремится к единению с Россией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на FB.

Такое заявление последовало в "день флага ДНР", который праздновался в ОРДО 25 октября. Также Бидевка назвал "флаг ДНР" - символом борьбы за свободу выбора и самоопределения.

"Я хочу не просто сказать слова поздравления с днем флага ДНР, я хочу также подчеркнуть, что наш флаг символизирует стремление республики к присоединению к РФ. Мы не отказываемся от своей цели", - заявил Владимир Бидевка.

Ранее местных жителем с "праздником" поздравил также и так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин.

Стоит отметить, что мнение местных жителей по поводу "праздника" и по поводу высказываний о вступлении в состав Российской Федерации не было опубликовано.