08:33 27.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Скандальная Егорова снова отметилась заявлением: у нас давно нет государства

Известная и скандальная украинская телеведущая Снежана Егорова снова отметилась громким заявлением на телевидении.

Скандальная Егорова снова отметилась заявлением: у нас давно нет государства

На этот раз она прокомментировала предварительные итоги местных выборов на одном из украинских телеканалов. В По ее словам, с Украиной произошла настоящая беда.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"На мой взгляд, проект "Украина" закрыт, вот вообще априори закрыт. У нас давно нет государства, нет нормальных адекватных лидеров", – заявила Егорова

Также она добавила, что с каждым годом ситуация в Украине только ухудшается. Также она в очередной раз высказалась не совсем корректно сказав, что низкая явка на выборах это результат "непрофессиональности рагулей"

"Когда я поняла, как организованы эти выборы, я подумала, что "когда рагули берутся за дело – мы видим "высокий уровень игры", - добавила ведущая.

Напомним, что скандал с Егоровой возгорелся пару месяцев назад, когда она сравнила военных на Донбассе наркоманами, добавив, что это "селюки и рагули, не имеющие образования".

Ранее мы сообщали, что жители Чернигова отдали свои голоса за "Единую Россию".


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