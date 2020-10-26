Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан

Гражданка Беларуси отметила, что кто-то бросил камни в ОМОН, которые непонятно от куда пришли. Силовики режима Лукашенко в ответ начали закидывать жителей Минска светошумовыми гранатами.

Вскоре после стычки демонстранты начали двигаться в сторону ближайшего подъезда, просили у жителей спрятать их, однако жилцы не успели закрыть дверь. В квартиру к беларусам вломились трое силовиков и начали избивать мужчин и задерживать их.

"Это уже потом мне рассказали: ОМОН вставил в дверь дубинку, отпихнул хозяйку и зашел", - отмечает женщина, что находилась в квартире на момент стычки.

"Сюда иди! Баб не трогаю, сказал! Мужики выходят! Я его заберу с болью или без боли. Вставай! Убрала руки! Газовый баллончик достать или что?" – кричит на видеокадрах сотрудник ОМОНа.

Протестующие рассказывают, что в квартире было от 20 до 30 человек, которые прятались от силовиков. Некоторых били дубинкой и забирали, некоторым удалось спрятаться. Граждане полтора часа сидели с выключенным светов, дожидаясь уезда силовиков.

Как сообщалось ранее, партия скандального блогера Анатолия Шария "Партия Шария" показала весьма неожиданные результаты на местных выборах в Украине, который состоялись 25 октября.