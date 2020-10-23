13:05 23.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Президент РФ пошел на большой риск - эксперт рассказал о главной ошибке Путина

Профессор Стэнфордского университета, американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма во время Киевского форума по безопасности заявил, что Россия является угрозой для демократических стран.

Президент РФ пошел на большой риск - эксперт рассказал о главной ошибке Путина

Он рассказал, что Российская Федерация вмешивается во внутренние дела своих соседей и других стран мира, в том числе США. Фукуяма отметил, что РФ использует интернет в качестве оружия гибридной войны. При этом он добавил, Владимир Путин идет на большой риск.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"У президента Путина нет сильной основы, на которой можно сформировать статус великой державы. Модернизация экономики провалилась. Она не может быть конкурентноспособной, потому что продолжает слишком сильно зависеть от топливных ископаемых и цен на электроэнергию. Тем не менее Путин пошел на огромный риск, превратив слабость в политическое влияние. Он вторгся в Грузию и Украину, поддержал авторитарные режимы в Венесуэле, некоторых других регионах. Но все это ведет к международной изоляции и санкциям", — сказал он.В 

Ранее Путин наконец-то признался, когда уйдет с должности президента РФ.


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