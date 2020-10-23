Нардеп обвиняет Пальчевского в шпионаже: у политика есть гражданство РФ

"Возмущен вопиющим фактом того, что Андрей Пальчевский, будучи гражданином России, по сути, государства-агрессора, баллотируется на пост мэра Киева и ведет свою партию в Киевсовет. Баллотирование российского гражданина на должность главы столицы Украины противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству Украины", – заявил Кит.

В обращении депутата сказано, что такая деятельность Пальчевского намекает на его шпионаж для Российской Федерации, которая является страной-агрессором по отношению к Украине. Политик обвиняет Пальчевского в госизмене и шпионаже, а также приписывает ему ст. 330 (передача или сбор сведений, представляющих конфиденциальную информацию, которая находится во владении государства) Уголовного кодекса Украины.

Также Кит считает, что Пальчевский и его партия несет прямую угрозу интересам украинского государства.

ВВ

Стоит отметить, что Пальчевский родился в Киеве, однако при развале СССР остался в РФ и получил гражданство, а в 1995 году политик баллотировался в Госдуму РФ. В 2000 году вернулся в Украину и основал клинику Eurolab. Также известно, что с марта по июль 2010 года Пальчевский политик занимал должность заместителя министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как стало известно ранее, известный журналист и телеведущий Савик Шустер поделился своим мнением по поводу того как вернуть Донбасс снова в состав Украины.