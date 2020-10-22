Все это погубит Украину, Зеленский доведет страну до катастрофы - эксперт

Эксперт отмечает, что глава государства просто занимает пиар-компанией своей партии, вроде бы показывая, что они слышат народа. По мнению Погребинского все это не так. Он предполагает, что Зеленский и компания намерены обмануть украинцев, да и сами вопросы звучат как-то по странному.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Литературную газету.

"Громко заявляют о себе, представляют свое движение в выгодном свете. Конечно, это они умеют. Еще президент Украины захотел показать себя другой националистов, что особенно интересно смотрится на фоне недавно прошедшего откровенно антисемитского митинга против самого Зеленского. В общем, от таких опросов никаких польз Украине не будет. Все это погубит Украину. Власти доведут страну до катастрофы", - заявляет Михаил Погребинский.

При этом он также считает, что действующая власть во главе с Зеленским вряд ли продержится еще три года.

Ранее мы сообщали, что Зеленский намерен отменить все новогодние празднования.