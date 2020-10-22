14:39 22.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Шпионаж и сорванные выборы: в США обвиняют Иран и Россию во вмешательстве в избирательный процесс

В РФ и иранском государстве были предприняты попытки волиять на исход выборов президента США, которые пройдут третьего сентября. Такое заявление сделал директор американской национальной разведки Джон Рэтклифф. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс.

Шпионаж и сорванные выборы: в США обвиняют Иран и Россию во вмешательстве в избирательный процесс

"Иран и Россия предприняли конкретные шаги, нацеленные на то, чтобы подорвать выборный процесс в США и повлиять на общественное мнение", – отметил Ретклифф во время пресс-конференции.

Он уверяет, что в Иране смогли получить данные от американских избирателей и использовать их против действующего президента США Дональда Трампа.

Политик уточнил, что у РФ также есть эти данные, но в Кремле пока что не успели ними воспользоваться. Директор американской национальной разведки заверил, что спецслужбы США смогли быстро отреагировать для того, чтоб свести на нет эту угрозу.

Чиновник добавил, что американское правительство не потерпит вмешательства в избирательный процесс.

В Иране отреагировали на эти обвинения и сказали, что не заинтересованы вмешиваться в президентские выборы США.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин похоже окончательно определился со своим решением по поводу будущего так называемых "ДНР" и "ЛНР".


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