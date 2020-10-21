14:43 21.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Цена "голоса": сколько стоит купить голоса на местных выборах в Украине

Уже в ближайшее воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов областных, районных и сельских рад, а также мэров и сельский голов.

Цена

По украинской традиции различные кандидаты по-разному пытались собирать "голоса". Некоторые из них продолжают использовать популярный метод подкупа избирателей используя различные "щедрости". Продолжает быть популярной "гречка", а также другие блага. Один и кандидатов даже раздавал защитные маски, используя ситуация с распространением коронавирус но инфекции.

В тоже время в Украине продолжается тенденция подкупа "голосов". Даже стало известно, сколько стоит купить голоса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с Косой.

Самый дорогой "голос" в Киеве, а самый дешевых в селах.

"По закрытым данным средняя цифра за покупку голоса по стране 500 гривен. Самый дорогой в Киеве, около 800 гривен за голос, а самый дешевый в сёлах и пгт. около 200 гривен за голос", - сообщает телеграм канал.

Ранее мы сообщали, что бывший глава таможни Нефедов идет на выборы в Киевсовет.


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