14:42 21.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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США наращивают боевую мощь: государство увеличит количество ракет в Европе и Азии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о планах США резко увеличить количество ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. В Вашингтоне такой шаг объяснили тем, что Китай и Россия уже сделали этот шаг. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой наВ ТАСС.

США наращивают боевую мощь: государство увеличит количество ракет в Европе и Азии

"Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тыс. ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Эспер на видеоконференции Атлантического совета.

Он подчеркнул, что США развернут такие же силы «на обоих театрах военных действий».

В Пентагоне считают, что США могут передислоцировать Второй бронетанковый полк сухопутных войск, который находиться сейчас в ФРГ,ВВ в другую страну Европы, которая будет расположен ближе к РФ. Переговоры о таких изменениях уже велись с властями Польши, Румынии, Болгарии и странами Балтии.

Ранее сообщалось, что действующий шестой президент украинского госудасртва Владимир Зеленский заявляет, что его самого интересует, где обещанные посадки, которые он обещал во время избирательной кампании.


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