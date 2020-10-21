"Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тыс. ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Эспер на видеоконференции Атлантического совета.

Он подчеркнул, что США развернут такие же силы «на обоих театрах военных действий».

В Пентагоне считают, что США могут передислоцировать Второй бронетанковый полк сухопутных войск, который находиться сейчас в ФРГ,ВВ в другую страну Европы, которая будет расположен ближе к РФ. Переговоры о таких изменениях уже велись с властями Польши, Румынии, Болгарии и странами Балтии.

Ранее сообщалось, что действующий шестой президент украинского госудасртва Владимир Зеленский заявляет, что его самого интересует, где обещанные посадки, которые он обещал во время избирательной кампании.