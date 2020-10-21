США наращивают боевую мощь: государство увеличит количество ракет в Европе и Азии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о планах США резко увеличить количество ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. В Вашингтоне такой шаг объяснили тем, что Китай и Россия уже сделали этот шаг. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой наВ ТАСС.
"Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тыс. ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Эспер на видеоконференции Атлантического совета.
Он подчеркнул, что США развернут такие же силы «на обоих театрах военных действий».
В Пентагоне считают, что США могут передислоцировать Второй бронетанковый полк сухопутных войск, который находиться сейчас в ФРГ,ВВ в другую страну Европы, которая будет расположен ближе к РФ. Переговоры о таких изменениях уже велись с властями Польши, Румынии, Болгарии и странами Балтии.
Ранее сообщалось, что действующий шестой президент украинского госудасртва Владимир Зеленский заявляет, что его самого интересует, где обещанные посадки, которые он обещал во время избирательной кампании.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг