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Реинтеграция Донбасса: Кравчук назвал несколько этапов

Для достижения мира и понимания на временно оккупированных территориях Донбасса необходимо принять пакет законов о реинтеграции региона. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по ДонбассуВ Леонид КравчукВ вВ эфиреВ телеканала Украина 24, передает УРА-Информ.

Реинтеграция Донбасса: Кравчук назвал несколько этапов

Глава ТКГ отметил, что вопрос реинтеграции восточной Украины является комплексным. По мнению политика процесс должен включать в себя разные этапы. Первым является прекращение войны. Также стоит провести местные выборы на территориях ОРДЛО. Сформировать исполнительную власть, а также необходимо принять пакет законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", – добавил Кравчук.

Также он уточнил, что не может назвать точное количество законов, которые нужно принять, но "они будут охватывать всю систему жизни".

Как стало известно ранее, американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям избавилось от 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были переданы Российской Федерацией во время вспышки пневмонии в США в марте 2020 года.


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