Бывший депутат, осужденный за убийство, баллотируется на пост главы ОТГ

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области", - сообщили изданию в местной территориальной избирательной комиссии.

Стоит отметить, что данные о кандидатах на пост главы ОТО не публикуют на сайте ЦИК.

Лозинский идет в качестве самовыдвиженца.

В данный момент Подвысоцкой ОТО относится к Голованевскому району. Всего на пост главы ОТО претендуют шесть кандидатов.

Стоит напомнить, что Лозинский был осужден Днепровским районным судом города Киева досрочно. Суд снял судимость с экс-депутата украинской ВР Виктора Лозинского. Он был обвинен в причастности к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Чиновник вышел на свободу в апреле 2016 года.

Как стало известно ранее, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась с просьбой к сотрудникам правопорядка стать на сторону народа страны до 25 октября.