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Бывший депутат, осужденный за убийство, баллотируется на пост главы ОТГ

Бывший парламентский депутат Виктор Лозинский, приговоренный ранее к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство, теперь баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины, которая находится рядом с местом совершенного убийства. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC News Украина.

Бывший депутат, осужденный за убийство, баллотируется на пост главы ОТГ

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области", - сообщили изданию в местной территориальной избирательной комиссии.

Стоит отметить, что данные о кандидатах на пост главы ОТО не публикуют на сайте ЦИК.

Лозинский идет в качестве самовыдвиженца.

В данный момент Подвысоцкой ОТО относится к Голованевскому району. Всего на пост главы ОТО претендуют шесть кандидатов.

Стоит напомнить, что Лозинский был осужден Днепровским районным судом города Киева досрочно. Суд снял судимость с экс-депутата украинской ВР Виктора Лозинского. Он был обвинен в причастности к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.

Чиновник вышел на свободу в апреле 2016 года.

Как стало известно ранее, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась с просьбой к сотрудникам правопорядка стать на сторону народа страны до 25 октября.


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