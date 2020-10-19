08:21 19.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский придет в Раду: чего ожидать от главы государства

Уже завтра, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить заседание Верховной Рады. Глава государства намерен выступить перед народными депутатами.

Зеленский придет в Раду: чего ожидать от главы государства

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа поделилась своим мнением по поводу того, о чем будет говорить президент Украины. Она предполагает, что Зеленский затронет вопросы Донбасса, распространения коронавируса и экономического роста.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Я не знаю, каким будет содержание речи президента, но как это было в предыдущие годы — он будет говорить о внешней политике, то есть стратегии достижения мира на Донбассе, и о внутренней политике, а во внутренней политике у нас две ключевые темы — это борьба с коронавирусом и возобновление экономического роста. Вот эти три темы, я считаю, будут раскрываться в его выступлении", — сказала она.

На сайте украинского Парламента есть сообщение о том, что Владимир Зеленский выступит перед депутатами 20 октября с обращением о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее Зеленский назвал три оставшиеся вопросы украинцам, которые будут во всенародном опросе.


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