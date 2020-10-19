Зеленский придет в Раду: чего ожидать от главы государства

Уже завтра, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить заседание Верховной Рады. Глава государства намерен выступить перед народными депутатами.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа поделилась своим мнением по поводу того, о чем будет говорить президент Украины. Она предполагает, что Зеленский затронет вопросы Донбасса, распространения коронавируса и экономического роста.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
"Я не знаю, каким будет содержание речи президента, но как это было в предыдущие годы — он будет говорить о внешней политике, то есть стратегии достижения мира на Донбассе, и о внутренней политике, а во внутренней политике у нас две ключевые темы — это борьба с коронавирусом и возобновление экономического роста. Вот эти три темы, я считаю, будут раскрываться в его выступлении", — сказала она.
На сайте украинского Парламента есть сообщение о том, что Владимир Зеленский выступит перед депутатами 20 октября с обращением о внутреннем и внешнем положении Украины.
Ранее Зеленский назвал три оставшиеся вопросы украинцам, которые будут во всенародном опросе.
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