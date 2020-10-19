12:17 19.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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"Таких людей стоит расстреливать один раз в год", - экс-спикер Сейма Литвы

Популярный литовский политик и шоумен Арунас Валинскас поверг польских блогеров в шок своим заявлением. Во время выступления в литовской программе "Интервью с Дайвой Жеймите-Билене", бывший спикер литовского сейма атаковал своими выражениями партию польского меньшинства в прибалтийской республике - избирательную акцию поляков в Литве. Об этом пишет УРА-Информ.

"Таких людей, как правило, следует расстреливать один раз в год, начиная с него", - сказал Валинскас. Под своими словами он подразумевал расстрел лидера партии Вальдемара Томашевского.

Девушка, которая вела интервью, никоим образом не отреагировала на столь грубое высказывание шоумена.

В свою очередь, польский политолог Богуслав Рогальский отметил, что такое заявления Арунаса открыто призывает к убийству и национальной ненависти.

"Это ксенофобия, которой не может быть места в публичном пространстве. Её должны немедленно осудить журналист, руководители телевидения, политические лидеры и СМИ. Прокуратура и правоохранительные органы должны немедленно приступить к расследованию. Это произошло бы в любой действительно демократической стране, но не в Литве, здесь было молчание", - считает доктор Рогальский.

Действия шоумена, как отметил политолог, больше, чем просто скандал. Также он добавил, что это больше похоже на преступление, которое должно преследоваться в судебном порядке. Также Валинскас должен быть арестован и осужден за такие слова.

Как сообщалось ранее, кум президента России Владимира Путина, народный депутат Украины от ОПЗЖ Виктор Медведчук выиграл суд в деле против Вахтанга Кипиани и его книги "Дело Василия Стуса".


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