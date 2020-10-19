Лукашенко может стать невыгоден Путину: стало известно о важной дате

Лукашенко уже в ближайшее время может потерять поддержку со стороны Владимира Путина и Российской Федерации.В Такое мнение высказал журналист Иван Яковин. Также он назвал дату, когда может произойти переломный момент.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Он отметил, что Лукашенко было поручено разобраться с протестами в стране за два месяца и если этого не произойдет, то ситуация может резко поменяться.

"Ему нужно добиться результатов до середины ноября. Нужно создать хотя бы видимость спокойствия в столице. Если он справится с этой задачей, то отношения с РФ будут развиваться гладко, если же нет, он может утратить поддержку Кремля, ведь Россия увидит, что он просто невыгоден", — заявил Яковин.

Он также отметил, что после этой даты Кремль может сделать ставку уже на другого политика.

В Ранее мы сообщали, что в Беларусь поступили $500 млн "путинских кредитов".