Лукашенко может стать невыгоден Путину: стало известно о важной дате

Для дальнейшей судьбы Беларуси ноябрь может стать определяющим. В первую очередь речь идет о судьбе Александра Лукашенко, которого Европейский Союз и Украина не вызнали президентом страны после очередных выборов.
Лукашенко уже в ближайшее время может потерять поддержку со стороны Владимира Путина и Российской Федерации.В Такое мнение высказал журналист Иван Яковин. Также он назвал дату, когда может произойти переломный момент.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
Он отметил, что Лукашенко было поручено разобраться с протестами в стране за два месяца и если этого не произойдет, то ситуация может резко поменяться.
"Ему нужно добиться результатов до середины ноября. Нужно создать хотя бы видимость спокойствия в столице. Если он справится с этой задачей, то отношения с РФ будут развиваться гладко, если же нет, он может утратить поддержку Кремля, ведь Россия увидит, что он просто невыгоден", — заявил Яковин.
Он также отметил, что после этой даты Кремль может сделать ставку уже на другого политика.
В Ранее мы сообщали, что в Беларусь поступили $500 млн "путинских кредитов".
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