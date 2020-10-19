"Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану

Он подчеркнул, что жизнь и здоровье граждан иранского государства, а также безопасность страны в целом, являются красной линией для политического и военного правительства.

В Тегеране заявили, что услышали доводы Армении и Азербайджана, однако в случае ударов по территории Исламской республики, несмотря ни на что, ответ будет получен немедленно.

"Нашей красной линией является безопасность граждан. Вооружённые силы Ирана уже сделали необходимые предупреждения. С противоположной стороны мы услышали разъяснения, и предупредили, что на любые посягательства (в отношении Ирана), даже совершённые по ошибке, будет дан ответ", - подчеркнул Хатибзаде.

Ранее стало известно, что в Палату представителей Конгресса США внесли документ, в котором призывают исключить турецкую сторону из Североатлантического альянса из-за его участия и вмешательство в военный конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.