Сокращение депутатов в Раде: у Зеленского объяснили позицию

В ведомстве выразили надежду, что мнение украинского народа повлияет на окончательное решение нардепов.

Также стоит отметить, что предварительно в Раде уже одобрили законопроект о сокращении числа народных избранников. Также, данный законопроект ужеВВ прошел проверку в Конституционном Суде Украины.

"Если люди скажут "да", ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет отрицать волю народа", - убеждены в Офисе президента Украины.

Законопроект о сокращении количества нардепов обоснован тем, что в ходе децентрализации в Украине, большинство полномочий были переданы в регионы Украины. Из-за этого в украинском парламенте возникла нужда "большей концентрации профессионализма".

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не стал тянуть с оглашением всех вопросов, которые он намерен поставить украинцам во время местных выборов 25 октября, и за один раз поставил три вопроса в одном обращении.