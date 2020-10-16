12:46 16.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сокращение депутатов в Раде: у Зеленского объяснили позицию

Вопрос о сокращении количества народных депутатов в Верховной раде Украины решили вынести на всеукраинский вопрос, так как в партии "Слуга народа" нету достаточного количества голосов за сокращение числа нардепов до 300. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Сокращение депутатов в Раде: у Зеленского объяснили позицию

В ведомстве выразили надежду, что мнение украинского народа повлияет на окончательное решение нардепов.

Также стоит отметить, что предварительно в Раде уже одобрили законопроект о сокращении числа народных избранников. Также, данный законопроект ужеВВ прошел проверку в Конституционном Суде Украины.

"Если люди скажут "да", ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет отрицать волю народа", - убеждены в Офисе президента Украины.

Законопроект о сокращении количества нардепов обоснован тем, что в ходе децентрализации в Украине, большинство полномочий были переданы в регионы Украины. Из-за этого в украинском парламенте возникла нужда "большей концентрации профессионализма".

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не стал тянуть с оглашением всех вопросов, которые он намерен поставить украинцам во время местных выборов 25 октября, и за один раз поставил три вопроса в одном обращении.


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