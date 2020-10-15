Зеленский готовит чистку в Офисе президента: кто потеряет должность

Глава государства может уволить первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова, который также является давним другом семьи Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Источники во фракции "Слуга Народа", Кабинете министров и Офисе президента отмечают, что судьба Трофимова фактически "висит на волоске" и его могли бы уже давно уволить, если бы не дружба на протяжении многих лет с Зеленским.

Отмечается, что у Трофимова плохие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком. На данный момент Трофимов отвечает за региональную политику в ОП.

В тоже время отмечается, что на данный момент Трофимов отстранился от решения проблем губернаторов, которые должны были получать помощь от него в различных вопросах.

Ранее Зеленский опубликовал второй вопрос к украинцам перед выборами 25 октября.