11:11 15.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский готовит чистку в Офисе президента: кто потеряет должность

Похож, что после местных выборов, которые пройдут 25 октября, в Офисе президента Украины пройдут пертурбации. Президент Украины Владимир Зеленский настроен очень серьезно.

Зеленский готовит чистку в Офисе президента: кто потеряет должность

Глава государства может уволить первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова, который также является давним другом семьи Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Источники во фракции "Слуга Народа", Кабинете министров и Офисе президента отмечают, что судьба Трофимова фактически "висит на волоске" и его могли бы уже давно уволить, если бы не дружба на протяжении многих лет с Зеленским.

Отмечается, что у Трофимова плохие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком. На данный момент Трофимов отвечает за региональную политику в ОП.

В тоже время отмечается, что на данный момент Трофимов отстранился от решения проблем губернаторов, которые должны были получать помощь от него в различных вопросах.

Ранее Зеленский опубликовал второй вопрос к украинцам перед выборами 25 октября.


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