Зеленский готовит чистку в Офисе президента: кто потеряет должность

Похож, что после местных выборов, которые пройдут 25 октября, в Офисе президента Украины пройдут пертурбации. Президент Украины Владимир Зеленский настроен очень серьезно.
Глава государства может уволить первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова, который также является давним другом семьи Зеленского.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
Источники во фракции "Слуга Народа", Кабинете министров и Офисе президента отмечают, что судьба Трофимова фактически "висит на волоске" и его могли бы уже давно уволить, если бы не дружба на протяжении многих лет с Зеленским.
Отмечается, что у Трофимова плохие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком. На данный момент Трофимов отвечает за региональную политику в ОП.
В тоже время отмечается, что на данный момент Трофимов отстранился от решения проблем губернаторов, которые должны были получать помощь от него в различных вопросах.
Ранее Зеленский опубликовал второй вопрос к украинцам перед выборами 25 октября.
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