14:36 15.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стали известны окончательные вопросы, которые Зеленский поставит украинцам: представлен список

Стал известен список окончательных вопросов, которые поставит украинцам президент Владимир Зеленский 25 октября во время проведения местных выборов.

Стали известны окончательные вопросы, которые Зеленский поставит украинцам: представлен список

Глава государства отмечал, что начиная с 14 октября каждый день будет публиковать вопросы из всенародного опроса. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк преждевременно открыл тайну, какие именно вопросы задаст президент Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

Список вопросов выглядит следующим образом:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

При этом Подоляк отметил, что пятый вопрос может еще быть изменен.

Сегодня Зеленский опубликовал второй вопрос.


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