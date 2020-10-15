Стали известны окончательные вопросы, которые Зеленский поставит украинцам: представлен список

Стал известен список окончательных вопросов, которые поставит украинцам президент Владимир Зеленский 25 октября во время проведения местных выборов.
Глава государства отмечал, что начиная с 14 октября каждый день будет публиковать вопросы из всенародного опроса. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк преждевременно открыл тайну, какие именно вопросы задаст президент Украины.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.
Список вопросов выглядит следующим образом:
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
При этом Подоляк отметил, что пятый вопрос может еще быть изменен.
Сегодня Зеленский опубликовал второй вопрос.
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