Президент Киргизии уходит в отставку: он огласил просьбу

Действующий президент Киргизии попросил премьера страны и политиков увести своих сторонников с улиц, во избежании массовых кровопролитий.

Решению об уходе с поста президента Кыргызстана способствовали массовые протесты, которые не утихают.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан… Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", - отметил Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что ;Жээнбеков отметил, что уйдет в отставку после утверждения легитимных руководителей исполнительной власти Киргизии. Также он отметил, что сейчас ситуация в стране достигла критической точки.