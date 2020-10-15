12:11 15.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Президент Киргизии уходит в отставку: он огласил просьбу

Киргизский президент Сооронбай Жээнбеков озвучил свое решение об уходе в отставку и огласил свою просьбу новому премьер-министру Садыру Жапарову и другим политикам, которые пришли на смену прошлой власти. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал РИА Новости.

Президент Киргизии уходит в отставку: он огласил просьбу

Действующий президент Киргизии попросил премьера страны и политиков увести своих сторонников с улиц, во избежании массовых кровопролитий.

Решению об уходе с поста президента Кыргызстана способствовали массовые протесты, которые не утихают.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан… Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", - отметил Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что ;Жээнбеков отметил, что уйдет в отставку после утверждения легитимных руководителей исполнительной власти Киргизии. Также он отметил, что сейчас ситуация в стране достигла критической точки.


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