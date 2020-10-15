ЕС ввел новый пакет санкций против России: кто попал в список

В Кремле назначили нового главу Дагестана: сведения о новом руководителе Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового и.о. Дагестана своим указом. Ним Стал генерал-полковник Сергей Меликов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отравление Навального: в ЕС приняли решения по санкциям против РФ Главы МИД Европейского Союза одобрили предложение, которое поступило со стороны Франции и Германии касательно санкций в отношении чиновников РФ и организаций, которых обвиняют в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", который чуть не убил политика. Об этом сообщает ТАСС в Telegram, передает УРА-Информ.

Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию, Литву Действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко, а также еще 29 официальным лицам Беларуси отныне строго запрещен въезд на территорию Литвы, из-за ситуации, которая накалилась после выборов в РБ на фоне выборов президента. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил латвийский МИД, передает УРА-Информ.

Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье В Нижегородской области Российской Федерации неизвестный парень открыл стрельбу на автобусной остановке. В полиции сообщили о погибших и раненых. Неизвестный расстрелял из боевого оружия рейсовый автобус, который перевозил людей. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на местное издание nn.ru.

Зеленський зробив важливу заяву на тлі майбутнього саміту з ЄС До поточного моменту курс української держави в Європейський Союз став ще більш актуальним, ніж раніше. Таку заяву висловив чинний глава української держави Володимир Зеленський під час відеоконференції з депутатами Європарламенту. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу президента України.

Путін розуміє лише мову влади і грошей: Німеччина готова "заморозити" Nord Stream 2 Німецький політик, лідер Європейської народної партії в Європейському парламенті заявив, що в зв'язку з нападом на опозиціонера Олексія Навального потрібно призупинити будівництво газопроводу Північний потік 2

ЄС продовжив санкції проти Росії через з анексії Криму У четвер (18 червня) країни-члени ЄС вирішили продовжити на один рік санкції проти Росії, введені у зв'язку з анексією Криму. Обмеження поширюються на торгівлю і інвестиції в певних секторах економіки і заборона на експорт певних товарів.

Кремль все ще має дуже сильний вплив на Україну - американський генерал Незважаючи на те, що Україна вже протягом кількох років веде фактично війну з Російською Федерацією на Донбасі, наша країна все ще сильно залежить від впливу Росії.

Пом'якшення люстрації для чиновників Януковича: в Мін'юсті поділилися подробицями У Мін'юсті надійшла пропозиція про створення незалежної комісії, яка займеться перевіркою, веденням реєстру і переглядом справ тих, хто підпадав або ж потрапляє під люстрацію часів Януковича. Про це в інтерв'ю порталу Українські новини заявила заступник міністра юстиції Дениса малюська Валерія Коломієць, передає УРА-Інформ.

Навальний опублікував фото з лікарні з сім'єю: подробиці стану опозиціонера Російський опозиціонер Олексій Навальний виставив перше звернення і фотознімок після свого отруєння невідомими недоброзичливцями. Свій пост разом зі своєю сім'єю з німецької клініки Charite опозиціонер розмістив вВВ Instagram. Про це повідомляє УРА-Інформ.

Польща: проти Росії повинні ввести жорсткі санкції Отруєння лідера антикремлівської опозиції Олексія Навального показує, як Росія ставиться до своїх громадян і лідерам, в цьому питанні потрібні не тільки засудження, але й дуже жорсткі санкції, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій.