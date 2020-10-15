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ЕС ввел новый пакет санкций против России: кто попал в список

Вступили в силу санкции в отношении шести человек и одного лица за причастность к попытке отравить Алексея Навального. Они были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза в четверг.

ЕС ввел новый пакет санкций против России: кто попал в список

Ограничения были наложены, в частности, на заместителей министра обороны России и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на еврпоейские СМИ.

В список санкций также попа также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) в Москве.

"В Российском государственном научно-исследовательском институте органической химии, по данным западных спецслужб, разрабатывается ядовитое вещество группы Новичок", - отмечают источники.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Навального отравили веществом, принадлежащим группе Новичок, ядовитым боевым агентом, разработанным учеными в СССР для военных целей.

Ранее в Российской Федерации отметили, что имеют намерения предоставить свое видение ситуации с секретариатом ОЗХО и властями Германии в деле об отравлении Навального.


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