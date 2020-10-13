Рябошапка обозвал Зеленского лжецом

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из партии "Слуга народа" опубликовал фрагмент из интервью гаранта украинской Конституции Владимира Зеленского с подписью под ним "Неадекват".В свою очередь, Рябошапка откомментировал пост словами: "еще и лжец".

В интервью Зеленский отметил, что не руководствуется одним лишь рейтингом, однако он его интересует.

Помимо этого, Владимир Зеленский еще и уточнил во время своего интервью, что считает агрессию со стороны РФ трагической историей наших государств, и добавил, что надеется закончить войну, а если ему не удастся, то должен прийти другой правитель, которые сможет это сделать.

Позже в Кремле отметили, что готовы обсуждать вопрос деоккупации Востока Украины, однако Крым-закрытая книга.

Как сообщалось ранее, стала появляться информация из источников по поводу того, какие вопросы президент Украины Владимир Зеленский вынесет на всеобщий референдум.