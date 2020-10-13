12:21 13.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Рябошапка обозвал Зеленского лжецом

В прошлом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обозвал действующего украинского гаранта Владимира Зеленского лжецом. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарии под фрагментом видео из интервью Зеленского британском шоу BBC HARDtalk.

Рябошапка обозвал Зеленского лжецом

Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из партии "Слуга народа" опубликовал фрагмент из интервью гаранта украинской Конституции Владимира Зеленского с подписью под ним "Неадекват".В свою очередь, Рябошапка откомментировал пост словами: "еще и лжец".

В интервью Зеленский отметил, что не руководствуется одним лишь рейтингом, однако он его интересует.

Помимо этого, Владимир Зеленский еще и уточнил во время своего интервью, что считает агрессию со стороны РФ трагической историей наших государств, и добавил, что надеется закончить войну, а если ему не удастся, то должен прийти другой правитель, которые сможет это сделать.

Позже в Кремле отметили, что готовы обсуждать вопрос деоккупации Востока Украины, однако Крым-закрытая книга.

Как сообщалось ранее, стала появляться информация из источников по поводу того, какие вопросы президент Украины Владимир Зеленский вынесет на всеобщий референдум.


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