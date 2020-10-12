10:30 12.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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"Запрыгнуть в последний вагон": Трамп перед выборами планирует подписать ядерное соглашение с РФ

Американский лидер Америки Дональд Трамп в последние дни своего президентства готов подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям с Российской Федерацией. Стоит отметить, что выборы состоятся третьего ноября. Об этом сообщает Axios со ссылкой на секретный источник, передает УРА-Информ.

Так, в издании отметили, что в Белом доме уже были достигнуты все договоренности о заключении ядерного союза США и РФ. Также правительство США надеется, что сделка будет завершена через неделю после серьезного возобновления переговором с Росссией.

Стоит отметить, что после встречи главы Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и американского советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена в Вашингтоне всерьез задумалоись о возобновлении переговорного процесса. Второго октября, в Женеве состоялись переговоры чиновников.

Также на встрече чиновники договорились о будущей встречи между замглавойВВ МИД РФВВ Сергея Рябкова и посланника американского лидера Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Хельсинки. Лидеры планируют более детально обсудить условаия сделки.

Ранее сообщалось, что вВ морской порт Одессы зашел эсминец противовоздушной обороны королевских военно-морских сил Великобритании модели HMS Dragon D35. Морское британское судно ошвартовалось у 16 причала в Одессе. На судне находится 235 британцев.


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