Так, в издании отметили, что в Белом доме уже были достигнуты все договоренности о заключении ядерного союза США и РФ. Также правительство США надеется, что сделка будет завершена через неделю после серьезного возобновления переговором с Росссией.

Стоит отметить, что после встречи главы Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и американского советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена в Вашингтоне всерьез задумалоись о возобновлении переговорного процесса. Второго октября, в Женеве состоялись переговоры чиновников.

Также на встрече чиновники договорились о будущей встречи между замглавойВВ МИД РФВВ Сергея Рябкова и посланника американского лидера Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Хельсинки. Лидеры планируют более детально обсудить условаия сделки.

Ранее сообщалось, что вВ морской порт Одессы зашел эсминец противовоздушной обороны королевских военно-морских сил Великобритании модели HMS Dragon D35. Морское британское судно ошвартовалось у 16 причала в Одессе. На судне находится 235 британцев.