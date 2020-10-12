Смягчение люстрации для чиновников Януковича: в Минюсте поделились подробностями

В планах у чиновницы - создание комиссии из шести человек. Трое из них будут работать по квоте Кабмина, а трое - представители общественности. Их будут выбирать через открытый конкурс. Коломиец отметила, что некоторые чиновники попали под люстрацию, хотя и не содействовали Виктору Януковичу во время захвата власти и сдачи Крыма. Однако, они занимали определенные должности, в следствии чего и попали под люстрацию.

"Европейский суд четко указал, и Венецианская комиссия подтвердила, что должен быть индивидуальный подход. Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогал ли он каким-то образом узурпировать власть. Мы в своем законопроекте оставляем фразу, что люстрации должны подвергаться именно те люди, которые помогали узурпировать власть Януковичу", -В заявила Коломиец.

На данный момент проект Минюста о внесении изменений в закон "Об очищении власти" все еще не имеет достаточной поддержки для его воплощения в жизнь ближайшим временем.

Ранее сообщалось, что в рамках международной платформы по возвращению Крыма Украине из рук Российской Федерации Анджей Дудка отметил, что Польша заинтересована в этом вопросе.