17:20 12.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247012:Nataly

Смягчение люстрации для чиновников Януковича: в Минюсте поделились подробностями

В Минюсте поступило предложение о создании независимой комиссии, которая займется проверкой, ведением реестра и пересмотром дел тех, кто подпадал или же попадает под люстрацию времен Януковича. Об этом в интервью порталу Украинские новости заявила заместитель министра юстиции Дениса Малюськи Валерия Коломиец, передает УРА-Информ.

Смягчение люстрации для чиновников Януковича: в Минюсте поделились подробностями

В планах у чиновницы - создание комиссии из шести человек. Трое из них будут работать по квоте Кабмина, а трое - представители общественности. Их будут выбирать через открытый конкурс. Коломиец отметила, что некоторые чиновники попали под люстрацию, хотя и не содействовали Виктору Януковичу во время захвата власти и сдачи Крыма. Однако, они занимали определенные должности, в следствии чего и попали под люстрацию.

"Европейский суд четко указал, и Венецианская комиссия подтвердила, что должен быть индивидуальный подход. Вопрос не в том, что человек занимал должность, а в том, помогал ли он каким-то образом узурпировать власть. Мы в своем законопроекте оставляем фразу, что люстрации должны подвергаться именно те люди, которые помогали узурпировать власть Януковичу", -В заявила Коломиец.

На данный момент проект Минюста о внесении изменений в закон "Об очищении власти" все еще не имеет достаточной поддержки для его воплощения в жизнь ближайшим временем.

Ранее сообщалось, что в рамках международной платформы по возвращению Крыма Украине из рук Российской Федерации Анджей Дудка отметил, что Польша заинтересована в этом вопросе.


Поделиться

Читайте также:

  • В Беларуси на выходных мирно вышли на протесты около 22 тысяч граждан. Министерство внутренних дел заявило о 774 задержанных в ходе акций. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МВД.

  • Нелегитимный президент , как считают в ЕС, Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в тайной инаугурации. На встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином он заявил, что некоторые государства занимают неправильную позицию в отношении него, а также осудил критику в его сторону. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на БелТА.

  • Сегодня в минские в офисы "Яндекс.Такси" и Uber ворвались неизвестные люди в черной одежде с прикрытыми лицами, также у них было оружие. На текущий момент в зданиях происходят обыски. Об этом заявили в пресс-службах "Яндекс.Такси" и Uber, передает УРА-Информ.

  • Україна готова йти на жорсткі кроки, якщо недружні дії Білорусі триватимуть близько українських кордонів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. В інтерв'ю журналу Країна він нагадав, що Київ викликав посла в Білорусі для консультацій, передає УРА-Інформ.

  • Глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель прокоментував ситуацію з протестами мирного населення на території Білорусі, які різко спалахнули після президентської виборів, які відбулися в серпні. Білоруський народ вимагає відставки Лукашенка. Жозеп Боррель підкреслив, що в Європі не визнають легітимність чинного президента республіки. Про це повідомляє УРА-Інформ.

  • Незважаючи на чинне ембарго і домовленості, досягнуті на Берлінській конференції, поставки зброї до Лівії тривають. Про це повідомляє Місія ООН по підтримці в Лівії.

  • Чинний, але не визнаний Європою, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "цю заварушку" з протестами підготували ворожі США, а Європа йде у них на поводу і підіграє за узгодженим сценарієм. Лукашенко вважає, що під Варшавою був створений спеціальний центр. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Белта.

  • Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановском запропонувала Олександру Лукашенко імунітет від переслідувань в разі зміни влади в країні. Про це колишня кандидат у президенти білоруської держави заявила під час візиту до Братислави, пише УРА-Інформ.

  • "Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг б'є на сполох", - пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
 
Договор о деоккупации Крыма: итоги встречи Зеленского и Дуды Вакцина от коронавируса: у Зеленского назвали условия получения лекарства Украиной Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах Отравление Навального: в ЕС приняли решения по санкциям против РФ
Проишествия
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив