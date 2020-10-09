Протесты в Беларуси: Тихановская готова предоставить Лукашенко иммунитет

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская подчеркнула, что не простит Лукашенко его преступления против народа, однако сможет предоставить ему иммунитет, если он пойдет на переговоры с оппозицией и передаст власть.

"Если решением станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", - отметила Тихановская.

В Братиславе Тихановская встретилась с главой МИД Словакии Иваном Корчком, в ходе встречи было решено отозвать посла Словакии из белорусского государства для консультаций. Ранее своих послов тоже отозвали Германия, Чехия, Литва,Польша, Латвия, Эстония, а также Болгария.

За прошедшую неделю бывший кандидат в президенты успела переговорить сканцлером ФРГ Ангелой Меркель, также выступила в бундестаге и провела пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что государственный телеканал Беларуси "Столичное" подписал в своем сюжете украинское независимое государство как "бывшую Украинскую Советскую Социалистическую Республику".