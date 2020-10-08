Великобритания требует санкций против России из-за отравления Навального

Британия будет стоять плечом к плечу с Германией и Францией, требуя применения санкций против виновных в попытке отравить Алексея Навального, заявил в среду вечером, 7 октября, министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
"Доказательства неопровержимы. Великобритания стоит плечом к плечу с нашими немецкими и французскими партнерами в ответ на отвратительное отравление Алексея Навального", - заявил Рааб.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.
Как он напомнил, накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы предыдущих лабораторных исследований, свидетельствующих о том, что российский оппозиционер был отравлен боевым агентом из группы Новичок, созданной в России.
"Российские власти до сих пор не предпринимают никаких реальных попыток расследовать это нападение. Нет никаких убедительных объяснений отравлению Алексея Навального, кроме обязательств и ответственности России за это отвратительное нападение", - подчеркнул глава британской дипломатии.
"Мы будем работать с нашими зарубежными партнерами над введением санкций в отношении российских чиновников и других лиц, которые, как считается, виновны в этом преступлении, а также тех, кто участвует в разработке программы химического оружия Новичок", - заверил Рааб.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг