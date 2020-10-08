"Путин х*йло": в День Рожденье Путина в Украине поглумились над президентом

В день рождения российского президента Владимира Путина активисты поглумились над ним и устроили световое шоу на фасаде посольства РФ. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал Украина сейчас.
Вечером, седьмого октября, на здании посольства России сначала появился карикатурный профиль, похожий на карикатуру Владимира Путина, а затем известная фраза, зачатая украинскими ультрасами - "Путин – х*йло".
"Лазерное шоу в Киеве. Так активисты поздравили с днем рождения президента РФ…", сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин& склоняется к мысли, что даже после 20 лет пребывания у власти не потерял свои человеческие качества.
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