"Путин х*йло": в День Рожденье Путина в Украине поглумились над президентом

Путин взбесил Макрона своей бездарной ложью о Навальном Владимир Путин - президент РФ, пытался объяснить обстоятельства отравления российского оппозиционера Алексея Навального президенту Франции Эмануэлю Макрону, но его ложь не увенчалась успехом. Более того, он на столько взбесил Макрона, что это может серьезно сказаться на отношения РФ с Европой. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на свои источники, передает УРА-Информ.

Зеленский "натравил" на Дашу Астафьеву вооруженных бандитов Солистка группы "Nikita" Даша Астафьева стала героиней рубрики "Вас заказали" в телепрограмме Владимира Зеленского "Вечерний Киев". Авторы розыгрыша девушку не пощадили и "натравили" на нее парней с битами.

В Британии представили новую миграционную систему В Британии правительство представило новую миграционную систему, которая будет реализована после завершения переходного периода страны в контексте выхода из Европейского союза. Об этом сообщает министр внутренних дел Прити Патель, передают "ВВС".

Путін провів переговори з Лукашенком: про що говорили лідери Президенти Росії і Білорусі, Володимир Путін і Олександр Лукашенко, відповідно, провели спільні переговори. Співрозмовники обговорили загальну ситуацію настроїв мас в РФ і РБ. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу Олександра Лукашенка.

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Трамп призначить посла США в Норвегії на пост глави ВМС Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув на пост екс-міністра ВМС Річарда Спенсера кандидатуру посла США в Норвегії Кеннета Брейтуейта. Про це американський лідер повідомив в понеділок, 25 листопада, в своєму Twitter.

Путін похвалився, що його дочки ввели гучну вакцину від коронаіруса Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів співробітникам ЗМІ, що його дочки вже два рази була введена вакцина від коронавирусной інфекції, яку розробили в Росії, а саме в центрі ім. М. Гамалії. Незабаром після другого уколу у його дочки впала температура тіла. Він стверджує, що зараз у неї виробляються антитіла до нової вірусної пневмонії. Про це розповів сам Путін під час наради з членами уряду, пише Інтерфакс, передає УРА-Інформ.

Автотунель через гору Ай-Петрі обійдеться в 32 млн грн Заступник міністра транспорту АРК Микола Дручінін розповів, що кримські власті запросили в уряду України на розробку проекту будівництва автомобільного тунелю крізь гору Ай-Петрі 32 млн грн. Він зазначив, така сума обумовлена тим, що експерти повинні ретельно проаналізувати доцільність такого будівництва.