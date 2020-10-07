Этот отчет является первым такого типа. В нем указаны все возможные риски для безопасности США. В отчет были включены разведовательные и оперативные данные.

Волф отметил, что данные, которые имеются в отчете были обнаружены лишь благодаря самым лучшим кадрам и разведанным, которые есть в подчинении министерства.

"Прочитав отчет, американцы больше узнают о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Однако... они также поймут, что наша страна сталкивается со значительной угрозой... со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран", -подчеркнул Волф.

Судя по выводам, которые были сделаны из отчета, киберпреступность останется острой проблемой для США. Также сказано, что благодаря пандемии ноого поколения иностранные государства получили возможность изъять выгоду за счет граждан Америки.

Сообщается, что самую большую террористическую угрозу для США несут террористические группировки и экстремисты-одиночки.

В отчете подчеркивается, что такие державы, как Китай, Россия и Иран будут стараться скомпрометировать или нанести ущерб избирательной инфраструктуре во время выборов президента в текущем году. Отдельной графой была отмечена такая опасность, как международные группировки, в особенности большую опасность несут за собой мексиканские картели.

Как сообщалось ранее, бывший командующий военными силами США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войны в Ираке и Афганистане Бен Ходжес оценил перспективы принудительного присоединения РБ к Российской Федерации.