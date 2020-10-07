11:24 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246913:labazovych

Рейтинг паспортов: Украина занимает место сразу за топ-10

Известный и популярный портал Global Passport опубликовал обновленный рейтинг паспортов мира Power Rank 2020. В этом рейтинге лучшие места занимают те паспорта, которые позволяют своим владельцем путешествовать по миру, не предоставляя дополнительных документов.

Рейтинг паспортов: Украина занимает место сразу за топ-10

Так Украина в этом рейтинге занимает 11 место, однако это не значит, что украинский паспорт 11 в мире по доступности путешествий. Так, например, на третьей строчке расположилось сразу шесть стран, а на шестой – шесть.

Об этом пишет УРА-Информ.

Так на данный момент, а точнее после завершения всех карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, украинцам можно путешествовать в 70 стран мира, в 41 они имеют право получить визу по прибытию. В тоже время для поездок в 87 стран мира наши граждане должны оформить визу заранее.

Первое место занимает паспорт Новой Зеландии. Граждане этой страны могут без виз путешествовать в 86 стран мира, а еще в 43 им поставят визу по прилету. На второй строчке расположились Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Япония, Южная Корея и Австралия. Третье место занимают Швеция, Бельгия, Франция, Финляндия, Италия и Испания.

Ранее мы сообщали, что Великобритания планирует ввести новые паспорта после Brexit.


Поделиться

Читайте также:
 
"Поднял Россию с колен": бывший нардеп нахваливает Путина Врачи рассказали, нужно ли возвращать в Украине жесткий карантин Состояние Порошенко резко ухудшилось: что известно на данный момент Коронавирус в Украине на 7 октября: есть новый рекорд
Проишествия
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив