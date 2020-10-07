Рейтинг паспортов: Украина занимает место сразу за топ-10

Так Украина в этом рейтинге занимает 11 место, однако это не значит, что украинский паспорт 11 в мире по доступности путешествий. Так, например, на третьей строчке расположилось сразу шесть стран, а на шестой – шесть.

Об этом пишет УРА-Информ.

Так на данный момент, а точнее после завершения всех карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, украинцам можно путешествовать в 70 стран мира, в 41 они имеют право получить визу по прибытию. В тоже время для поездок в 87 стран мира наши граждане должны оформить визу заранее.

Первое место занимает паспорт Новой Зеландии. Граждане этой страны могут без виз путешествовать в 86 стран мира, а еще в 43 им поставят визу по прилету. На второй строчке расположились Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Япония, Южная Корея и Австралия. Третье место занимают Швеция, Бельгия, Франция, Финляндия, Италия и Испания.

Ранее мы сообщали, что Великобритания планирует ввести новые паспорта после Brexit.