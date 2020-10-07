"Они там есть": в Раде предложили штрафовать каналы за отрицание войны на Востоке Украины

Согласно пояснительной записке к предложенному законопроекту. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет вынужден принять меры в виде штрафов или отозвании лицензии у телеканала, в случае отрицания боевых действий на восточной Украине.

Согласно предыдущей редакции закона размер штрафа решили оставить без изменений. Он равен 25%от лицензионного сбора.

Также стоит отметить, что если после предупреждения в виде штрафа телеорганизация или радионосители не исправят свое положение, то штраф будет наложен повторно. Также Нацсовет будет вынужден обратиться в суд по вопросу аннулирования лицензии вещателя.

Ранее сообщалось, что седьмого октября, утром в аннексированном Россией украинском Крыму начался сильный и масштабный пожар на территории военного санатория Ялты.