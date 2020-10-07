14:52 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Они там есть": в Раде предложили штрафовать каналы за отрицание войны на Востоке Украины

В Верховной Раде Украины выдвинули предложение запретить трансляцию публичных отрицаний временной оккупации украинского Крыма властями РФ, а также войны на террииториях Донбасса. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на законопроект депутата от фракции "Слуга народа" Олега Дунды "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" касательно противодействия информационное войне (№4188).

Согласно пояснительной записке к предложенному законопроекту. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет вынужден принять меры в виде штрафов или отозвании лицензии у телеканала, в случае отрицания боевых действий на восточной Украине.

Согласно предыдущей редакции закона размер штрафа решили оставить без изменений. Он равен 25%от лицензионного сбора.

Также стоит отметить, что если после предупреждения в виде штрафа телеорганизация или радионосители не исправят свое положение, то штраф будет наложен повторно. Также Нацсовет будет вынужден обратиться в суд по вопросу аннулирования лицензии вещателя.

Ранее сообщалось, что седьмого октября, утром в аннексированном Россией украинском Крыму начался сильный и масштабный пожар на территории военного санатория Ялты.


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