В Кремле назначили нового главу Дагестана: сведения о новом руководителе

Новый пост генерал занял после отставки Владимира Васильева, который такжеимел звание генерал-полковника МВД.

Стоит отметить, что Васильев ушел в отставку по собственному желанию.

Слухи о назначении на новый пост Мельникова ходили еще до официальной отставки Васильева.

Глава Кремля уже рассматривал Мельникова - лезгина по национальности, на пост главы Дагестана. Однако, на то время он не принял предложение Кремля.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский пошел на серьезный шаг в руководстве государственного концерна "Укроборонпром". Глава государства уволил генерального директора концерна Айвараса Абромавичуса.