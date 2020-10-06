12:53 06.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Кремле назначили нового главу Дагестана: сведения о новом руководителе

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового и.о. Дагестана своим указом. Ним Стал генерал-полковник Сергей Меликов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле назначили нового главу Дагестана: сведения о новом руководителе

Новый пост генерал занял после отставки Владимира Васильева, который такжеимел звание генерал-полковника МВД.

Стоит отметить, что Васильев ушел в отставку по собственному желанию.

Слухи о назначении на новый пост Мельникова ходили еще до официальной отставки Васильева.

Глава Кремля уже рассматривал Мельникова - лезгина по национальности, на пост главы Дагестана. Однако, на то время он не принял предложение Кремля.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский пошел на серьезный шаг в руководстве государственного концерна "Укроборонпром". Глава государства уволил генерального директора концерна Айвараса Абромавичуса.


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