В Кремле назначили нового главу Дагестана: сведения о новом руководителе

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил нового и.о. Дагестана своим указом. Ним Стал генерал-полковник Сергей Меликов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Новый пост генерал занял после отставки Владимира Васильева, который такжеимел звание генерал-полковника МВД.
Стоит отметить, что Васильев ушел в отставку по собственному желанию.
Слухи о назначении на новый пост Мельникова ходили еще до официальной отставки Васильева.
Глава Кремля уже рассматривал Мельникова - лезгина по национальности, на пост главы Дагестана. Однако, на то время он не принял предложение Кремля.
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