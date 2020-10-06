Протесты в Кыргызстане: президент допустил проведение новых выборов

ЦИК, по возможности, сможет отменить результаты парламентских выборов, но в том случае, если лидеры протеста будут действовать в рамках законодательства Кыргызстана.

Он отметил, что активистам следует перевести митинги в законное русло, а гражданам страны не стоит учасвствовать в провокационных действиях.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - отметил Жээнбеков.

Также глава государства выступил с предложениями к ЦИК касательно отмены результатов выборов Парламента при определенных обстоятельствах.

Представители оппозиции имеют в планах незаконно назначить своего временного кандидата на пост главы правительства.

Стало известно, что в Бишкеке они планируют отдать должность Жоошбеку Коеналиеву, который является представителем партии "Республика".

Ранее сообщалось, что четвертого октября в Кыргызской республике прошли выборы в парламент. По предварительным данным экзит-полов в киргизский парламент прошли четыре основные политсилы: Мекеним Кыргызстан собрала 23,9% голосов избирателей, Биримдик – 24,5%, Кыргызстан – 8,7% и Бутун Кыргызстан набрала 7,1% голосов.