"Мы никогда не сдаемся", - Зеленский о войне на Донбассе

Украинская делегация должна и дальше вести процесс переговоров с РФ для возвращения территорий Донбасса. Киев, по мнению украинского президента, сможет добиться успехов, только в случае поддержки международного сообщества, а также ведению переговоров российским президентом.

Он считает, что войну невозможно будет остановить без налаженного диалога с Кремлем.

Власти Украины настроены продолжать переговоры с Российской Федерацией и Западом, даже не смотря на попытки помешать процессу переговоров.

"Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", - подчеркнул шестой украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реплику белорусского блогера Сергея Тихановского, который поддержал идею, что Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.