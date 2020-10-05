14:28 05.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246866:Nataly

Замена Фокина в ТКГ: Кравчук рассказал, кто займет место скандального политика

Глава украинской делегации в ТКГ, а также первый президент Украины Леонид Кравчук поделился с журналистами критериями отбора кандидатов на замену Фокина. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на телеканал Украина 24.

Замена Фокина в ТКГ: Кравчук рассказал, кто займет место скандального политика

При выборе кандидата на такую высокопоставленную должность, прежде всего будут обращать внимание на его политическую позицию и професиональные качества.

Человек, которого выберут в делегацию ТКГ не должен будет импровизировать. Также ему следует быть достаточно осознанным в данном вопросе.

Кравчук отметил, что человеку также не стоит спешить с оценками ситуации.

Такие критерии он отметил, так как сейчас на территории Украины все вопросы и неправильно сказанные слова касательно временно оккупированных территорий Донбасса воспринимаются очень остро населением страны.

"Смерть - это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", - подчеркнул Кравчук.

Ранее сообщалось, что глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что заместителю главы украинской делегации в ТКГ Витольду Фокину немедленно стоит покинуть свой пост после скандальных заявлений, которые не поддерживает вся украинская делегация.


Поделиться

Читайте также:
 
Карантин не для полтавчан: местные власти поставили ультиматум Кабмину Зеленский обещает в 2021 году режим paperless: что это значит Стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине Подорожание хлеба в Украине неизбежно: стала известна новая цена
Проишествия
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив