Замена Фокина в ТКГ: Кравчук рассказал, кто займет место скандального политика

Глава украинской делегации в ТКГ, а также первый президент Украины Леонид Кравчук поделился с журналистами критериями отбора кандидатов на замену Фокина. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на телеканал Украина 24.
При выборе кандидата на такую высокопоставленную должность, прежде всего будут обращать внимание на его политическую позицию и професиональные качества.
Человек, которого выберут в делегацию ТКГ не должен будет импровизировать. Также ему следует быть достаточно осознанным в данном вопросе.
Кравчук отметил, что человеку также не стоит спешить с оценками ситуации.
Такие критерии он отметил, так как сейчас на территории Украины все вопросы и неправильно сказанные слова касательно временно оккупированных территорий Донбасса воспринимаются очень остро населением страны.
"Смерть - это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", - подчеркнул Кравчук.
Ранее сообщалось, что глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что заместителю главы украинской делегации в ТКГ Витольду Фокину немедленно стоит покинуть свой пост после скандальных заявлений, которые не поддерживает вся украинская делегация.
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