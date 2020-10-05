Замена Фокина в ТКГ: Кравчук рассказал, кто займет место скандального политика

При выборе кандидата на такую высокопоставленную должность, прежде всего будут обращать внимание на его политическую позицию и професиональные качества.

Человек, которого выберут в делегацию ТКГ не должен будет импровизировать. Также ему следует быть достаточно осознанным в данном вопросе.

Кравчук отметил, что человеку также не стоит спешить с оценками ситуации.

Такие критерии он отметил, так как сейчас на территории Украины все вопросы и неправильно сказанные слова касательно временно оккупированных территорий Донбасса воспринимаются очень остро населением страны.

"Смерть - это самое страшное, что можно представить. И люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон", - подчеркнул Кравчук.

Ранее сообщалось, что глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что заместителю главы украинской делегации в ТКГ Витольду Фокину немедленно стоит покинуть свой пост после скандальных заявлений, которые не поддерживает вся украинская делегация.