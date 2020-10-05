11:33 05.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кадровые изменения НАТО в Украине: что произошло

Центр информации и документации НАТО в Киеве поменял своего руководителя. Так вместо Барборы Маронковой должность руководителя заняла латвийка Винета Клейне.

Кадровые изменения НАТО в Украине: что произошло

Представительница Словакии Маронкова возглавляла киевский центр с марта 2017 года. До этого она несколько лет занимала должность старшого советника по стратегическим коммуникациям Консультативного миссии Европейского Союза.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

Стоит отметить, что Центр информации и документации НАТО (ЦИДН) был открыт в Киеве в 1997 году. Он является структурным подразделением Управления общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО.

Этот центр занимается повышением осведомленности населения Украины целями и приоритетами НАТО, объясняет, как сотрудничает НАТО и Украина, как все происходит между союзниками. В тоже время Центр предоставляет поддержку украинской власти в области информирования общественности и стратегических коммуникаций.

Также этот центр дает советы украинским чиновникам по поводу стратегических коммуникаций и общественной дипломатии.

Ранее мы сообщали, что Украина и НАТО договорились о важных изменениях в Черном море.


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