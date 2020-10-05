Кадровые изменения НАТО в Украине: что произошло

Представительница Словакии Маронкова возглавляла киевский центр с марта 2017 года. До этого она несколько лет занимала должность старшого советника по стратегическим коммуникациям Консультативного миссии Европейского Союза.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

Стоит отметить, что Центр информации и документации НАТО (ЦИДН) был открыт в Киеве в 1997 году. Он является структурным подразделением Управления общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО.

Этот центр занимается повышением осведомленности населения Украины целями и приоритетами НАТО, объясняет, как сотрудничает НАТО и Украина, как все происходит между союзниками. В тоже время Центр предоставляет поддержку украинской власти в области информирования общественности и стратегических коммуникаций.

Также этот центр дает советы украинским чиновникам по поводу стратегических коммуникаций и общественной дипломатии.

Ранее мы сообщали, что Украина и НАТО договорились о важных изменениях в Черном море.