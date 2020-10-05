12:40 05.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Глава Еврокомиссии ушла на карантин: контактировала с зараженным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что находится на карантине. У нее был контакт с человеком, инфицированным коронавирусом.

Глава Еврокомиссии ушла на карантин: контактировала с зараженным

"Мне сообщили, что в прошлый вторник я присутствовал на встрече с человеком, у которого вчера был положительный результат на COVID-19. Я изолируюсь до завтрашнего утра в соответствии с действующими правилами. Мой текст в четверг дал отрицательный результат, сегодня я также буду проходить тестирование". - написала в Twitter Фон дер Ляйен.

Об этом пишет УРА-Информ.

В конце сентября на карантин пребывал глава Европейского совета Шарль Мишель, который контактировал с сотрудником службы безопасности, зараженным коронавирусом. По этой причине саммит ЕС, намеченный на 24 и 25 сентября, был перенесен на 1 и 2 октября. В итоге выяснилось, что Мишель не был заражен.

В минувшую пятницу, после саммита ЕС в Брюсселе, глава Еврокомиссии признал, что ситуация с пандемией вызывает беспокойство. - Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы избежать той ситуации, с которой мы столкнулись весной прошлого года. Мы сможем преодолеть пандемию и ее последствия, только если будем действовать сообща - государства-члены и институты ЕС, - сказал фон дер Ляйен в то время.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 230 000 случаев заражения.


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