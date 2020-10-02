13:17 02.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Выборы 2020: у кандидата от свободы нашли паспорт РФ

У кандидата на пост главы Стрыя от ВО "Свободы" Бориса Юровича был обнаружен паспорт Российской Федерации. Об этом сообщает УРА-Информ с ссылкой на ZAXID.NET.

Выборы 2020: у кандидата от свободы нашли паспорт РФ

Юрович в своем комментарию изданию подтвердил, что имеет российский паспорт, который получил в 2012 году, однако докумпент уже не имеет законной силы действия. Несмотря на это в российских реестрах базы данных паспорт Юровича считается действительным.

После наводящих вопросов журналистов кандидат в мэры отказался отвечать и положил трубку, после чего на звонки отвечала женщина, которая представилась женой кандидата. На вопросы она тоже не дала ответ.

Фото-доказательства в виде российского паспорта Юровича было обнародовано на Facebook в группе "Подслушано в Стрые". Немного позднее данный пост был удален.

Также кандидат в мэры Стрыя на одном из бизнес-сервисов указан какВВ основатель компании ООО Россервис. Сама компания была зарегистрирован в 2013 году в городе Нягань, который принадлежит к автономному округ Югра. Компания занимается оптовой торговлей топлива и другими подобными продуктами.

Ранее он уже баллотировался в Верховную раду, однако не набрал достаточное количество голосов.

Как стало известно ранее, скандальный народный депутат Гео Лерос, которого выгнали из партии "Слуга Народа" в своем видеоблоге опубликовал новый материал.


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