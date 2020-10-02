11:27 02.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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У нас нет никакой второй волны, у нас первая не закончилась - Гройсман

Премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман поделился своим мнением по поводу того, как украинские власти ведут борьбу с пандемией коронавируса.

У нас нет никакой второй волны, у нас первая не закончилась - Гройсман

"Здесь вопрос спасения. Мы должны оценить реальную угрозу. У нас с марта было 6 месяцев, чтобы подготовиться к росту заболеваемости. У нас нет никакой второй волны. У нас первая не закончилась!" – заявил Гройсман.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Он отметил, что на данный момент в Украине проводится четыре раза меньше тестов на коронавирус, чем у соседних стран. Гросман добавил, что уровень реального обеспечения больниц меньше, чем нужно.

"Мы очень много потеряли времени. Как можно было сформировать COVID-фонд в 65 млрд и из них 35 млрд грн отправить на дороги? Я не против дорог. Но вопрос не в этом. ... Мы потеряли время. Государство потеряло контроль над эпидемией!" – заявил бывший премьер-министр Украины.

Также он добавил, что все усилия по борьбе с коронавирусом легли на местные бюджеты. Он также отметил, что нужно было создать трехмесячный запас лечения, оборудования.

Ранее мы сообщали, что Украина закупит вакцину от коронавируса у Китая.


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