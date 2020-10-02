12:23 02.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Признание Тихановской президентом РБ: США сделали внезапное заявление

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео дал свои комментарии относительно белорусских протестов, которые возникли после президентских выборов. Официальный Вашингтон еще не принял окончательное решение по признанию оппозиционерки Тихановской президентом государства. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Fox News.

Признание Тихановской президентом РБ: США сделали внезапное заявление

Пока что в Штатах не рассматривали подробно все аспекты сложившейся ситцации.

"Мы ищем инструменты, которые больше всего подходят для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси", - резюмировал Помпео.

Также политик подчеркнул, что в США работают над поиском правильного решения и безоговорочно поддерживают народ РБ.

Помпео сообщил, что в Белом доме осведомленны о желаниях народа Беларуси пойти в другом направлении, против чего категорически выступает Александр Лукашенко.

Госсекретарь заявил, что США будут поддерживать и дальше белорусский народ дипломатическом способом, а также делать все, что в их силах для окозания помощи.

Ранее сообщалось, что в первый день саммита в Брюсселе лидеры ЕС договорились об общем подходе к Турции и поддержке Греции и Кипра в их спорах с Анкарой. Это разблокировало санкции, которые Евросоюз хочет наложить на представителей белорусского режима. Ограничения должны быть официально приняты в пятницу.


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