Признание Тихановской президентом РБ: США сделали внезапное заявление

Пока что в Штатах не рассматривали подробно все аспекты сложившейся ситцации.

"Мы ищем инструменты, которые больше всего подходят для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси", - резюмировал Помпео.

Также политик подчеркнул, что в США работают над поиском правильного решения и безоговорочно поддерживают народ РБ.

Помпео сообщил, что в Белом доме осведомленны о желаниях народа Беларуси пойти в другом направлении, против чего категорически выступает Александр Лукашенко.

Госсекретарь заявил, что США будут поддерживать и дальше белорусский народ дипломатическом способом, а также делать все, что в их силах для окозания помощи.

Ранее сообщалось, что в первый день саммита в Брюсселе лидеры ЕС договорились об общем подходе к Турции и поддержке Греции и Кипра в их спорах с Анкарой. Это разблокировало санкции, которые Евросоюз хочет наложить на представителей белорусского режима. Ограничения должны быть официально приняты в пятницу.