Если Путина не станет – это не приведет автоматически к возвращению Донбасса - эксперт

Журналист, представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш поделился своим мнением по поводу такой возможной ситуации. Однако он считает, что Донбасс не вернется в состав Украины автоматически после смерти Владимира Путина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Если Путина не станет – это не приведет автоматически к возвращению Донбасса. Это будет одно из окон возможностей, которое мы, как обычно, можем не открыть. Думаю, что если бы целью нашего государства было не закончить войну на Донбассе, а выиграть гибридную войну у России, которая с нами ее ведет, то этот процесс был бы гораздо быстрее", - считает эксперт.

В Он также добавил, что многие в Украине не признают факта войны между Украиной и Россией. По его данным таких в Украине около 40 процентов.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки на Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции.