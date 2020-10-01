19:24 01.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Правительство РФ обвинило Навального в работе на западные спецслужбы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российский оппозиционный блогер Алексей Навальный работает на специальные службы запада и сливает им информацию, также, по мнению Володина, он действует в их интересах. Его цитирует РИА Новости, передает УРА-Информ.

Правительство РФ обвинило Навального в работе на западные спецслужбы

Председатель нижней палаты парламента считает, что блогер Навальный сотрудничает с органами власти западных стран и действует в их интересах.

Политик подчеркнул, что Навальньного пытались спасти абсолютно все врачи, а также все действовали в интересах политика ради спасения его жизни, а он платит им совершенно не такой монетой сотрудничая с властями запада.

Навальный уже сообщил о своем желании вернуться в Россию. Он хочет показать народу, что он именно тот парень, который не боится властей РФ, даже после попытки его отравления.

Как сообщалось ранее, лидер антикремлевской оппозиции Алексей Навальный в интервью еженедельнику Der Spiegel обвинил президента России Владимира Путина в заказанном покушении на его жизнь. Политик также заявил, что вернется в Россию.


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