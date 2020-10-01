10:33 01.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Мы не в СССР": Кравчук обратился к РФ

Российскую сторону призвали разблокировать перегвооры ТКГ по урегулированию росс-йско украинского конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава украинской стороны ТКГ в Минске эксп-президент Леонид Кравчук. Сообщает УРА-Информ со ссылкой на пишет Офис президента Украины.

Кравчук четко отметил, что украинская сторона хочет скорее продвигаться в данном вопросе.

Также политик добавил, что сторонам конфликта стоит двигаться в направлении выполнения своих обязательств, которые были оговорены на встрече "нормандской четверки" в Париже для достижения мира и разрешения конфликта.

"Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, которое не позволит диктовать ему любые условия", - обратился Кравчук к представителю РФ Борису Грызлову.

Он завершила речь тем, что призвал Россию двигаться в вопросе решения восточного конфликта на территории Украины, и не создавать лишних проблем.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский весьма быстро отреагировал на скандальные заявления первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина.


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