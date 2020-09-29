Турчинова могут взять под стражу: все из-за Крыма

Политику, который в 2014 выполнял обязанности президента Украины, а значит был главнокомандующим, может быть предъявлено обвинение в сдаче полуострова.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Печерские холмы.

"Арест – шаг рискованный, поскольку доказать ответственность Турчинова будет непросто. Однако для спасения рейтингов и чтобы перекрыть скандалы, которые представители Зе-команды продуцируют каждый день (в скором времени нас ждет очередная порция), в случае критической ситуации, на это могут пойти. Сейчас взвешивают все риски", - отмечает телеграм канал.

В Тоже время арестовать могут и одного из бывших регионалов.

"Чтобы сбить волну обвинений в аресте «патриотов», нужно будет арестовать и кого-то "непатриотичного". И таким образом показать объективность и независимость правоохранительной системы", - отмечает телеграм канал.

Ранее народный депутат обвинил "Слуг Народа" в продаже мест в избирательных списках на местных выборах.