Президентство Зеленского уже стало приговором Украине - эксперт

По мнению эксперта, эта отставка – еще один скандал при президентстве Владимире Зеленском. По его мнению, уход Аслунда – это сигнал для Европейского Союза о том, что в Украине остановились реформы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Зеленский подписал Украине приговор. Его президентство уже стало данным приговором. Запад обеспокоен тем, что в Украине фактически остановились реформы. Олигархическая сила только увеличивает обороты. При этом Зеленский хочет сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Но при этом телевизионный комик в прошлом даже понятия не имеем, как данной властью можно распорядиться", — заявил Портников.

Он также сослался на слова Аслунда о том, что Владимир Зеленский - некомпетентный политик, который занимается популизмом.

"Это не только касается "Укразализницы". Это вообще обо всем происходящем в нашей стране после президентских и парламентских выборов в прошлом году", - заявил журналист.

Ранее Зеленский сделал важное заявление на фоне предстоящего саммита с ЕС.