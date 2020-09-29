12:24 29.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Президентство Зеленского уже стало приговором Украине - эксперт

Известный украинский журналист и политический эксперт Виталий Портников поделился своим мнением по поводу скандальной отставки Андерса Аслунда с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзализницы".

Президентство Зеленского уже стало приговором Украине - эксперт

По мнению эксперта, эта отставка – еще один скандал при президентстве Владимире Зеленском. По его мнению, уход Аслунда – это сигнал для Европейского Союза о том, что в Украине остановились реформы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Зеленский подписал Украине приговор. Его президентство уже стало данным приговором. Запад обеспокоен тем, что в Украине фактически остановились реформы. Олигархическая сила только увеличивает обороты. При этом Зеленский хочет сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Но при этом телевизионный комик в прошлом даже понятия не имеем, как данной властью можно распорядиться", — заявил Портников.

Он также сослался на слова Аслунда о том, что Владимир Зеленский - некомпетентный политик, который занимается популизмом.

"Это не только касается "Укразализницы". Это вообще обо всем происходящем в нашей стране после президентских и парламентских выборов в прошлом году", - заявил журналист.

Ранее Зеленский сделал важное заявление на фоне предстоящего саммита с ЕС.


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