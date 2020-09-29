Дочь Трампа-новый вице-президент США: политик отреагировал на слухи

Трамп написал в своей соцсети, что телекомпания CNN распространяет ложные слухи, и все, кто там работаю являются нездоровыми личностями. Так как речи о том, чтоб сделать его дочь вице-президентом США вовсе не было.

Ранее телекомпания CNN разместила на своем сайте выдержки из книги заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса. Там была прямая цитата американского лидера: "А как насчет Иванки в качестве моего вице-президента? Она умна, красива, и люди будут любить ее!". Также сообщается, что команда Трампа проводила опросы.

При этом, директор по коммуникация Тим Мерто заявил, что никакие опросы не проводились, а информация не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден в ночь с вторника на среду примут участие в первых президентских дебатах в Кливленде, штат Огайо.