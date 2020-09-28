14:39 28.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Румынии политик умер от коронавируса, а спустя 10 дней выиграл выборы мэра

Бывший мэр румынского села Девеселу Ион Алиман в очередной раз победил на муниципальных выборах в этом городе. Было бы неудивительно, если бы не то, что Алиман умер 10 днями ранее от COVID-19.

В Румынии политик умер от коронавируса, а спустя 10 дней выиграл выборы мэра

Девеселу - относительно небольшая деревня, наиболее важным объектом которой является система противоракетной обороны НАТО, установленная на месте бывшей военной авиабазы. На воскресных выборах в коммуне проголосовало 1600 жителей. Победителем снова - в третий раз - стал Ион Алиман от Социал-демократической партии (СДП), за которого проголосовали 1020 человек.

Об этом пишет УРА-Информ.

Однако есть проблемный момент - 57-летний Алиман скончалась 17 сентября в больнице Бухареста, примерно через неделю после положительного результата теста на SARS-CoV-2. Он страдал и другими заболеваниями, в т.ч. у него были проблемы с печенью, диабет, несколько лет назад ему сделали пересадку почки.

Как возникла такая ситуация? Что ж, бюллетени были напечатаны перед смертью кандидата. По закону их уже нельзя было заменить. После выборов коммуну, скорее всего, возглавит заместитель мэра до проведения дополнительных выборов.

Ранее мы сообщали о том, кто является фаворитом выборов в США.


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