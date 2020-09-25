15:34 25.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246731:Nataly

Народная инаугурация Тихановской: политик призвала белоруссов на новые протесты

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская выступила с обращением к народу с призывом организовать новые масштабные акции протеста против режима "узурпатора Лукашено". Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Тelegram-канал Пул первой.

Народная инаугурация Тихановской: политик призвала белоруссов на новые протесты

Политик также прокомментировала инициативу народной инаугарции ее в качестве президента Беларуси.

Она поблагодарила народ Беларуси за оказаное доверие, но отказалась от народной инаугурации, так как считает, что это должен быть праздник, который не закончится побоями и арестами мирных жителей со стороны действующей власти страны.

Помимо этого, Тихановская подчеркнула, что лелеет надежду, что инаугурация народного избранника состоится в ближайшем будущем, именно тогда на праздник будут приглашены все.

Ранее сообщалось, что секретная инаугурация Александра Лукашенко в Минске не была согласована с президентом РФ Владимиром Путиным.


Поделиться

Читайте также:

  • В Координационном совете белорусской оппозиции, созданном по инициативе кандидата в президенты 2020 Светланы Тихановской, оценили заявление президента РФ о возможности использования российских силовиков для подавления протестов в Беларуси. Белорусские оппозиционеры подчеркнули, что формирование на территории РФ группировок для использования на территории Беларуси противоречит международному праву, говорится в заявлении совета. Об этом сообщает УРА-Информ.

  • Новая украинская первая леди - Елена Зеленская, появилась на церемонии инаугурации своего мужа в президенты в утонченном костюме цвета слоновой кости. Известно, что костюм для супруги Владимира Зеленского создавался специально под фигуру Елены, а сам его пошив занял около 184 часов, сообщает КП.

  • В Беларуси следует провести независимые и честные выборы нового президента. При этом они должны пройти с привлечением независимых наблюдателей. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ, передает УРА-Информ.

  • Лідер білоруської опозиції, кандидат на президентських виборах у неділю Світлана Тіхановском "в безпеці, вона в Литві", - заявив у вівторок в Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс.

  • Вартовий Олександр Сікало, які під час інавгурації Петра Порошенко випустив з рук зброю, звільнений з армії за станом здоров'я.

  • У Білорусі на минулих вихідних протестували близько 22 тисяч чоловік. Міністерство внутрішніх справ заявило про затримання 774 громадянина. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу МВС.

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко може бути притягнутий до кримінальної відповідальності після того, як він залишить посаду глави держави. Мова йде не тільки про Лукашенка - будь-яка людина в разі доведення його провини може зіткнутися з аналогічною ситуацією. Про це заявила представник кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановском Ольга Ковалькова в ефірі Ехо Москви, передає УРА-Інформ.

  • Хакери пообіцяли народу Білорусі влаштувати масову атаку на режим невизнаного в країні президента Олександра Лукашенка. Вони не наважилися називати точну дату атаки, але відзначили, що удар по владі буде серйозний і жорсткий. Про це йде мова в повідомленні Telegram-каналу Кібер Партизани, передає УРА-Інформ.

  • У німецькій столиці - Берліні, близько 18 тисяч людей вийшли на марш протесту проти карантинних обмежень, які були введені в результаті поширення смертельної коронавирусной інфекції нового покоління. Потік людей продовжує прибувати. Про це повідомляє Die Welt, передає УРА-Інформ.
 
ВБ выделит $65 млн на ремонт дорог в ОРДЛО Бизнес по-украински: в Бердянск бывший депутат "крышевал" продажу пончиков Ахметов срочно избавляется от сети АЗС В Кремле "опустили" Запад из-за нарушения международного права
Проишествия
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив