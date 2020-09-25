Народная инаугурация Тихановской: политик призвала белоруссов на новые протесты

Политик также прокомментировала инициативу народной инаугарции ее в качестве президента Беларуси.

Она поблагодарила народ Беларуси за оказаное доверие, но отказалась от народной инаугурации, так как считает, что это должен быть праздник, который не закончится побоями и арестами мирных жителей со стороны действующей власти страны.

Помимо этого, Тихановская подчеркнула, что лелеет надежду, что инаугурация народного избранника состоится в ближайшем будущем, именно тогда на праздник будут приглашены все.

Ранее сообщалось, что секретная инаугурация Александра Лукашенко в Минске не была согласована с президентом РФ Владимиром Путиным.